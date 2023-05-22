أمريكا تنتقد قرارات إسرائيل بشأن موقع «حومش» فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - انتقدت إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أمس الأحد، إسرائيل بسبب قرار يتيح للمستوطنين اليهود ترسيخ وجود دائم لهم فى موقع استيطانى بالضفة الغربية، داعية دولة الاحتلال إلى عدم إضفاء الطابع الرسمى على الموقع، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب الوكالة، كان قائد القيادة المركزية بالجيش الإسرائيلى قد وقع يوم الخميس أمرًا يتيح للإسرائيليين دخول المنطقة التى يوجد بها موقع "حومش" الاستيطانى، مما يمهد الطريق أمام بناء مستوطنة بشكل رسمى هناك، وهو ما ذكره موقع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على الإنترنت.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل مرارًا وتكرارًا إلى الامتناع عن اتخاذ أى إجراءات تزيد من التوتر مع الفلسطينيين، مثل إضفاء الطابع الرسمى على المواقع الاستيطانية وعلى وجه الخصوص موقع "حومش".

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، فى بيان أمس الأحد: "نحن قلقون للغاية من أمر الحكومة الإسرائيلية الذى يتيح لمواطنيها ترسيخ وجود دائم فى موقع حومش الاستيطانى فى شمال الضفة الغربية، والذى، وفقًا للقانون الإسرائيلى، تم بناؤه بشكل غير قانونى على أراضٍ فلسطينية خاصة".

وأضاف "ميلر" أن القرار لا يتماشى مع تعهدات الحكومة الإسرائيلية فى عام 2004 وكذلك التعهدات التى قدمتها فى الآونة الأخيرة للمسؤولين فى إدارة بايدن.

ولم ترد سفارة إسرائيل فى واشنطن على طلب للتعليق من وكالة "رويترز".

ويأتى الانتقاد الأمريكى بعد أشهر من العنف المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كان آخرها اقتحام وزير الأمن الإسرائيلى اليمينى المتشدد، إيتمار بن جفير، للمسجد الأقصى أمس الأحد، حيث قال "نحن أصحاب القدس"، مما أثار إدانة فلسطينية وعربية.

وقال المُتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن قلقة أيضًا من "الزيارة الاستفزازية" و"ما يرافقها من خطاب تحريضى".

وأضاف "يجب عدم استخدام هذا المكان المقدس لأغراض سياسية، وندعو جميع الأطراف إلى احترام قدسيته"، وأكد أيضًا على الموقف الأمريكى الذى يطالب بضرورة الحفاظ على الوضع الراهن فى الأماكن المقدسة بالقدس.