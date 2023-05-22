روسيا: إرسال «إف 16» لأوكرانيا يثير تساؤلات حول ضلوع الناتو فى الصراع

جدة - نرمين السيد - قال أناتولى أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، فى تصريحات نشرت اليوم الإثنين، إن إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا سيُثير تساؤلات عن ضلوع حلف شمال الأطلسى فى الصراع، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف فى التصريحات التى نشرت على قناة السفارة على تطبيق تيليجرام، أن أى هجوم أوكرانى على شبه جزيرة القرم سيُعد هجومًا على روسيا. وقال أنتونوف: "من المهم أن تكون الولايات المتحدة على دراية كاملة بالرد الروسى على أى هجوم من هذا النوع".

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