الخارجية الأمريكية: سيكون هناك آلية لمراقبة تنفيذ «اتفاق جدة» بالسودان

جدة - نرمين السيد - وقالت غريط - فى تصريح لقناة "سكاى نيوز" اليوم الإثنين، إن ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أكدوا فى جدة، على الاتفاق بترتيبات إنسانية ووقف لإطلاق النار قصير المدى، على أن ينفذ بعد 48 ساعة من التوقيع ويستمر لمدة 7 أيام قابلة للتمديد.

وأضافت أن الاتفاق يشمل تسهيل توزيع المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى سحب القوات من المرافق الحكومية وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى وجود تحفظات بشأن التزام الطرفين، بناءً على التجارب السابقة، ويميز الاتفاق الحالى هو وجود آلية مراقبة (أمريكية - سعودية - دولية).

وأكدت أن الهدف النهائى، هو الوصول إلى وقف دائم للأعمال العدائية واستئناف الانتقال الديمقراطى وتشكيل حكومة مدنية، مضيفة "لن نتوقف عن دعم الشعب السودانى، وسنستمر فى حث الطرفين على الالتزام بشكل كامل بتعهداتهما بموجب هذا الاتفاق".

وكانت السعودية والولايات المتحدة - الراعيتان لمحادثات السلام التى عقدت فى جدة - قد أكدتا فى وقت سابق أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ مساء اليوم.