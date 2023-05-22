بكين تدعو واشنطن إلى إعادة العلاقات للمسار الصحيح

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد توقع تحسن العلاقات مع الصين، وذلك بعد يوم من اتخاذه والزعماء الآخرين لمجموعة السبع الصناعية خطوات لمعالجة ما يرون أنه تخويف اقتصادى من جانب بكين.

وأضاف بايدن فى مؤتمر صحفى فى ختام اجتماع مجموعة السبع فى اليابان، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة تريد فتح المزيد من خطوط الاتصال مع الصين.