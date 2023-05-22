العالم اليوم - كيف سيغير الذكاء الاصطناعي حياتنا بحلول 2030؟

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 مايو 2023 01:23 مساءً - كشف عدد من الخبراء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة توقعاتهم بشأن كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير حياتنا بحلول عام 2030.

وشهد الذكاء الاصطناعي تطورا سريعا، خلال الفترة الماضية، بعدما بات قادرا على التوصل إلى حلول لمشاكل مستعصية والتواصل مع البشر بفعالية والإجابة على جميع الأسئلة في مختلف المجالات بغض النظر عن صعوبتها..

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات عالمية لـ"تقنين" الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول لهذه الأدوات بالنظر إلى المخاطر، التي تمثلها على البشرية.

كيف سيغير الذكاء الاصطناعي حياتنا بحلول 2030؟

طرحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية هذا السؤال على 8 خبراء في الذكاء الاصطناعي، فكانت أجوبتهم:

إنتاج أفلام كاملة في يوم واحد: يتوقع كاتب سلسلة الخيال العلمي "سايلو" أن يصبح الذكاء الاصطناعي قادرا على إنتاج أفلام كاملة في غضون يوم واحد، مشيرا إلى أنها "مسألة وقت ليس إلا".

يتوقع كاتب سلسلة الخيال العلمي "سايلو" أن يصبح الذكاء الاصطناعي قادرا على إنتاج أفلام كاملة في غضون يوم واحد، مشيرا إلى أنها "مسألة وقت ليس إلا". المعلم الافتراضي: قال الدكتور عجاز علي، رئيس قسم الأعمال والحوسبة في جامعة رافنزبورن في لندن، إن الأطفال قد يصبح لديهم معلم افتراضي شخصي يقدم لهم دروسا مصممة حسب المجالات التي يواجهون فيها صعوبات، مبرزا أن ذلك قد يتم حتى من خلال نظارات الواقع المعزز أو الروبوتات.

قال الدكتور عجاز علي، رئيس قسم الأعمال والحوسبة في جامعة رافنزبورن في لندن، إن الأطفال قد يصبح لديهم معلم افتراضي شخصي يقدم لهم دروسا مصممة حسب المجالات التي يواجهون فيها صعوبات، مبرزا أن ذلك قد يتم حتى من خلال نظارات الواقع المعزز أو الروبوتات. القضاء على الجنس البشري؟ .. عالم الحاسوب الأميركي إيليزر يودكوفسكي من بين الخبراء، الذين يحذرون من أن هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى انقراض الجنس البشري بحلول عام 2030. يودكوفسكي وهو باحث مشهور في معهد الذكاء الاصطناعي في بيركلي بكاليفورنيا، قال: "إذا قام شخص ما ببناء ذكاء اصطناعي قوي للغاية، في الظروف الحالية، فأتوقع أن ينقرض كل فرد من فصيلة البشر وجميع الكائنات الحية البيولوجية على الأرض بعد وقت قصير".

.. عالم الحاسوب الأميركي إيليزر يودكوفسكي من بين الخبراء، الذين يحذرون من أن هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى انقراض الجنس البشري بحلول عام 2030. يودكوفسكي وهو باحث مشهور في معهد الذكاء الاصطناعي في بيركلي بكاليفورنيا، قال: "إذا قام شخص ما ببناء ذكاء اصطناعي قوي للغاية، في الظروف الحالية، فأتوقع أن ينقرض كل فرد من فصيلة البشر وجميع الكائنات الحية البيولوجية على الأرض بعد وقت قصير". تعزيز قيمة الاقتصاد العالمي: كشفت تحليلات فريق الخبراء في شركة "بي دبليو سي"، وهي إحدى أربع شركات المحاسبة الكبرى ومقرها في لندن، أنه بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تزيد قيمة الاقتصاد العالمي بمقدار 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي أكثر من قيمة اقتصادي الهند والصين مجتمعين، وزيادة بنسبة خمسين في المئة مقارنة بالمستويات الحالية. وأوضح الخبراء أن هذا الأمر مرده إلى مدى مساهمة التكنولوجيا في تحسين المنتجات وتحفيز الاستهلاك.

حل أزمة الطاقة: قال سام ألتمان، مؤسس شركة "أوبن إيه آي"، التي طورت "ChatGPT" إن التكنولوجيا ستحل أزمة الطاقة بحلول 2030، مضيفا "رؤيتي هي أننا سنمتلك ذكاء وطاقة غير محدودين.. المستقبل يمكن أن يكون جيدا لدرجة أنه يصعب على أي منا تصوره".