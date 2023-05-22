زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية، أنه لم يتم الإبلاغ عن أية إصابات حتى الآن جراء الزلزال الذى ضرب المدينة على عمق 100 كيلومتر.

ويعد هذا هو الزلزال الثانى فى غضون 10 ساعات، إذ بلغت قوة الزلزال الأول 4 درجات على مقياس ريختر على بعد 69 كيلومترا شرق فايز آباد.

وتنتشر الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية والانهيارات الثلجية والأمطار الغزيرة والفيضانات فى أفغانستان.