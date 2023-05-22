جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية، أنه لم يتم الإبلاغ عن أية إصابات حتى الآن جراء الزلزال الذى ضرب المدينة على عمق 100 كيلومتر.
ويعد هذا هو الزلزال الثانى فى غضون 10 ساعات، إذ بلغت قوة الزلزال الأول 4 درجات على مقياس ريختر على بعد 69 كيلومترا شرق فايز آباد.
وتنتشر الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية والانهيارات الثلجية والأمطار الغزيرة والفيضانات فى أفغانستان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.