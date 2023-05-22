العالم اليوم - المدعي العام الإيطالي يطالب بخصم 11 نقطة من يوفنتوس

انتم الان تتابعون خبر المدعي العام الإيطالي يطالب بخصم 11 نقطة من يوفنتوس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 مايو 2023 02:20 مساءً - طالب المدعي العام لكرة القدم في إيطاليا بخصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك على خلفية "قضايا المكاسب الرأسمالية".

ونقلت رويترز عن مصدر قالت إنه وثيق الصلة بالأمر إن المدعي العام لكرة القدم في إيطاليا طلب خصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في قرار جديد في قضية انتقالات النادي.

وقبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، ستتسبب هذه العقوبة في خروج يوفنتوس من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

يحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة قبل أن يواجه أمبولي يوم الاثنين.