باخموت.. نهاية شرق أوكرانيا وبداية الصراع الأصعب بين الغرب وروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "دمار باخموت يشبه الدمار النووى فى هيروشيما فى نهاية الحرب العالمية الثانية، بهذه الكلمات وصف الرئيس الأوكرانى فلاديمير زلينسكى حال المدينة الواقعة فى الشرق؛ بعد أن تركز فيها القتال طيلة الأشهر الماضية".

وأضاف: "تضاربت الأنباء بشأن مصير المدينة، فبعد إعلان روسيا السيطرة عليها أكدت أوكرانيا تواجدها فى المدينة، وقال زيلينسكى فى مؤتمر صحفى على هامش قمة مجموعة السبع فى هيروشيما اليابانية، إن جنودا أوكرانيين لا يزالون فى باخموت، وأن المدينة لم تقع تحت السيطرة الروسية بعد".

وتابع: "فى المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قوات فاجنر مدينة باخموت بدعم جوى ومدفعى من الجيش الروسى، فيما هنأ الرئيس الروسى بوتين قواته بتحرير المدينة؛ موجها برفع أسماء أبطال العملية لتقليدهم أوسمه الشرف التى استحقوها".

وعلى الرغم من إجماع المحللين السياسيين على أن لباخموت أهمية استراتيجية ضئيلة ومتواضعة؛ فقد أضحت رمزا معنويا لطرفى الأزمة ما دفع كليمها لتكبد خسائر فادحة فى سبيل السيطرة عليها.