زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 5.3 درجات على مقياس ريختر منطقة جزيرة إيزو الواقعة جنوب العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الإثنين، فيما لم تصدر أى تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامى".





وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية فى بيان، نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأنه لم ترد تقارير حتى الآن حول وقوع إصابات. مشيرة إلى أن الزلزال وقع فى حوالى الساعة 4:42 مساء بالتوقيت المحلى وعلى عمق حوالى 10 كيلومترات. وسجل الزلزال أقل من 5 درجات على مقياس الكثافة الزلزالية اليابانية البالغ 7 درجات فى جزر نيى وتوشيما. وأعلنت الحكومة المركزية فى طوكيو منذ قليل عن إنشاء مركز لإدارة الأزمات فى مكتب رئيس الوزراء فى أعقاب الزلزال.

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