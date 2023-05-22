الاردن : إلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج الطازج والنتافات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 22 مايو 2023 05:07 مساءً - دوت الخليج :- أعلن رئيس الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن فارس حمودة الأحد، عن إلغاء قرار تحديد السقوف السعرية للدجاج الطازج والنتافات.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، قد قررت تحديد سقوف سعرية للدجاج اعتبارا من 21 آذار الماضي، حيث حدد سعر الدجاج الحي للنتافات باب المزرعة بدينار و45 قرشا للكيلو، وللتوزيع دينار ونصف، وللمستهلك بدينار و65 قرشا.
كما تم تحديد سعر توزيع الدجاج الطازج بدينار و90 قرشا، وللمستهلك بدينارين.
وجاء القرار بموجب المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، وذلك لغايات ضبط السوق، والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.
ووفقا للقرار؛ لا يسمح بتجاوز هذه السقوف السعرية، وإنما بالتنافس دونها، والبيع بأقل منها.
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