الصحة السودانية: 279 حالة وفاة مسجلة حتى الآن بأحداث السودان

جدة - نرمين السيد - وطمأنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، إلى أن مخزون الدم فى السودان جيد حاليًا.
ووقع قصف عنيف على محيط الإذاعة والتليفزيون فى أم درمان، اليوم، فى حين أن بعض سكان أم درمان النازحين بدأوا فى العودة إليها.
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