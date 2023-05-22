روسيا: تطوير العلاقات مع الصين «مسار استراتيجى» لنا

جدة - نرمين السيد - وقال باتروشيف، خلال مشاورات روسية صينية حول الأمن العام والعدالة والقانون، اليوم الإثنين، "إن تطوير وتعميق العلاقات مع الصين الصديقة يعد المسار الاستراتيجى لروسيا".

وأضاف: "أن موسكو تولى الأولوية لتطوير التعاون متبادل المنفعة مع الصين فى جميع المجالات، وتقديم المساعدة المتبادلة وزيادة التنسيق على الساحة الدولية من أجل ضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على الصعيدين العالمى والإقليمى فى أوراسيا وفى أجزاء أخرى من العالم".

وتابع: "أن الثقة السائدة فى العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى تلعب دورا خاصا فى تعزيز الشراكة الروسية الصينية"، مشيرا إلى الرئيس الصينى زار روسيا فورا بعد إعادة انتخابه لمنصب رئيس الدولة، وهو ما يؤكد المستوى العالى غير المسبوق لعلاقاتنا ويمثل التزاما ثابتا بتعميقها.