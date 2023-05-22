الأمم المتحدة: بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار فى السودان اليوم

جدة - نرمين السيد - أكدت الآلية الثلاثية "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى وهيئة إيجاد" أنه من المقرر أن يبدأ اليوم 22 مايو، عند الساعة 09:45 مساء بتوقيت الخرطوم، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مبينة أنها تقف على أهبة الاستعداد لدعم التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار، الذى سيمتد لسبعة أيام، وكذلك الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء القتال بسرعة فى السودان.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعت الآلية الثلاثية المجتمع الدولى بأسره والجهات الفاعلة الإنسانية إلى توحيد جهودها بشكل عاجل لدعم الشعب السودانى خلال هذه الأوقات الحرجة. كانت الآلية الثلاثية قد رحبت بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فى مدينة جدة السبت الماضى، اتفاقا لوقف قصير الأجل لإطلاق النار وترتيبات إنسانية. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت الآلية الثلاثية أهمية احترام وقف إطلاق النار بهدف تسهيل إيصال المساعدات إلى أكثر من 25 مليون سودانى فى حاجة ماسة إلى المعونة - أى أكثر من نصف سكان السودان. وحثت الآلية الطرفين على الالتزام بوقف إطلاق النار الذى بدأ اليوم، داعية المجتمع الدولى بأسره والجهات الفاعلة الإنسانية إلى توحيد جهودها بشكل عاجل لدعم الشعب السودانى خلال هذه الأوقات الحرجة.

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