مراسل القاهرة الإخبارية: موسكو وواشنطن على وشك مواجهة عسكرية

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن خطوة تسليم الغرب مقاتلات "إف 16" إلى أوكرانيا وإعلان الرئيس الأمريكى جو بايدن، هذا الأمر تؤكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستتخذ منحى تصعيدى خطير غير مسبوق، وهذا المسار يمكن أن ينذر بمواجهة عسكرية مباشرة بين موسكو وواشنطن.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السفير الروسى فى واشنطن أكد أنه فى حال تسليم أوكرانيا طائرات "إف 16" فيجب أن تعلم الولايات المتحدة أنه من خلال هذه الخطوة فسيعتبر ذلك اعتداء مباشر من قبل واشنطن على روسيا. وتابع: "الدوائر الرسمية فى روسيا تؤكد أن موسكو سترد فى حال تم تسليم طئرات إلى أوكرانيا، وفى حال تم الاعتداء على الأراضى الروسية من خلال هذه الطائرات". واستطرد: "الولايات المتحدة تعتبر أن أراضى القرم أوكرانية، لذلك ستسلم طائرات إف 16 للجانب الأوكرانى لكى تستخدم فى المعارك فى أراضى القرم، ولكن روسيا تعتبر القرم أراضى روسية وهى جزء لا يتجزأ من أراضى روسيا الاتحادية وسيكون الرد الروسى قاسى للغاية".

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