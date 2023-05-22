استطلاع صادم.. 33% فقط من الأمريكيين يشعرون بالرضا عن أداء بايدن

جدة - نرمين السيد - كشف استطلاع جديد للرأى أن 33 % فقط من الأمريكيين البالغين يوافقون على أسلوب تعامل الرئيس جو بايدن، مع الاقتصاد و 24 % فقط يقولون إن الظروف الاقتصادية الوطنية فى حالة جيدة.





جاء ذلك فى الاستطلاع الجديد الذى أجرته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" بالتعاون مع مركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة فى وقت يستعد فيه بايدن لإطلاق حملة إعادة انتخابه لولاية ثانية فى انتخابات العام المقبل.

وذكرت "أسوشيتد برس" إن حالة الرضا العامة عن تعامل بايدن مع الاقتصاد لا تزال منخفضة فى وقت ارتفع فيه التضخم وشابت الصعوبات سوق الإسكان فضلا عن المخاوف بشأن التخلف عن سداد ديون الحكومة الأمريكية.

وأشار الاستطلاع أيضا إلى شعور الأمريكيين بالتشاؤم أيضا إزاء جهود بايدن بشأن سياسة الأسلحة والهجرة، إذ قال 31 % فقط من المستطلعين إنهم يوافقون على أداء الرئيس فى تلك القضايا الساخنة. وبشكل عام، قال 40 % إنهم راضون عن الطريقة التى يؤدى بها بايدن وظيفته، على غرار ما كان عليه تصنيف شعبيته خلال العام ونصف العام الماضيين.