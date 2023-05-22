مراسل القاهرة الإخبارية: الاتحاد الأوروبى يناقش تزويد أوكرانيا بطائرات إف16

جدة - نرمين السيد - علق سلامة عطاالله، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، على تأكيد الاتحاد الأوروبى مواصلة العمل بتزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16 الأمريكية" سعيا لتعزيز قدراتها فى الحرب الدائرة مع روسيا، وتدريب الطيارين الأوكرانيين.





وقال سلامة، "إنه لا يزال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى مستمرا ليناقش عدد من القضايا أهمها الأزمة الأوكرانية، مرحبين بما تم الاتفاق عليه فى قمة مجموعة السبع بإرسال طائرات إف 16 لأوكرانيا"، مشددين على ضرورة أن يتم تدريب الطيارين الأوكرانيين أولا، وبعد ذلك سيتم إرسال الطائرات.

وتابع أنه "ستيم مناقشة تسلم الطائرات وتدريب الأوكرانيين بالتفصيل، غدا فى اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبى لأن ذلك تخصصهم، ولكن الاتحاد الأوروبى يناقش الآن التحايل على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، بعد حزم 10 عقوبات أوروبية تبين لهم بأنهم لم يستطيعوا أن يحققوا الهدف الأول والأساسى لهذه العقوبات وهو "تجويع آلة الحرب الروسية" من الحصول على أدوات ومعدات حساسة تستخدمها روسيا فى صناعة الأسلحة الحساسة الحديثة التى تستخدمها فى أوكرانيا".

وأكد أنه "تبين للاتحاد الأوروبى أن عدد من الشركات خارج الدول الأوروبية تقوم بشراء الأجزاء الحساسة من الشركات الأوروبية ثم تعيد بيعها إلى الروس، ولكن المشكلة هنا هى كيف يتم منع هذا التحايل؟".

واختتم، "لذلك ناقش البعض من أعضاء الاتحاد الأوروبى بأن يتم فرض عقوبات على الشركات التى تعيد تصدير هذه السلع إلى روسيا ومن ما يقرب من 8 شركات صينية، ولكن ألمانيا رفضت هذا المقترح قائلة: "إذا أردنا أن نعاقب شركات صينية وتركية وأخرى فى الشرق الأوسط فهذا سيهدد بعلاقتنا المهمة والاستراتيحية مع هذه الدول الكبرى ولذلك لا بد من البحث عن أدوات أخرى لمنع هذا الاحتيال".