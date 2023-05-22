بمناسبة زفاف ولي العهد احتفالات في جميع محافظات الاردن - تفاصيل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 22 مايو 2023 07:10 مساءً - دوت الخليج :- بمناسبة زفاف ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق #احتفالات_الأردن.
وقالت الوزارة عبر “فيسبوك”، مساء الأحد، أن الاحتفالات تتضمن أنشطة مميزة من عروض فلكلورية وألعاب نارية وهدايا للأطفال، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين.
وأضافت أن الاحتفالات ستنطلق يوم الخميس الموافق للأول من حزيران المقبل ابتداءً من الساعة 05:00 عصراً في جميع محافظات المملكة.
ودعت الراغبين بمعرفة مزيد من التفاصيل إلى متابعة حسابات وزارة الثقافة على منصات التواصل الاجتماعي.
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