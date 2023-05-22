زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل كاليفورنيا

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل كاليفورنياأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الليلة الماضية، أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر ضربت ساحل شمال كاليفورنيا.

وبحسب ما نقلته وكالة "العهد نيوز" اليوم الإثنين، تم تسجيل الهزة الأرضية بعد ظهر الأحد على بعد 74.3 ميلا شرق وشمال شرق يوريكا و63.5 ميلا شرق بتروليا بالقرب من مقاطعة هومبولت في ولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة.

وقالت الهيئة: إن الزلزال كان على عمق كيلومترين اثنين.

وبحسب ردود مستخدمي موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد شعر السكان بالهزة الأرضية في فيرنديل ولوليتا وفورتونا ووايتهورن ويوريكا، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.