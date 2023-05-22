العالم اليوم - تباين المؤشرات الأميركية مع ترقب نتائج محادثات سقف الدين

انتم الان تتابعون خبر تباين المؤشرات الأميركية مع ترقب نتائج محادثات سقف الدين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 مايو 2023 07:23 مساءً - استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات الاثنين على تباين، مع انتظار الأسواق المستجدات المتعلقة بمحادثات المشرعين بخصوص رفع سقف الديون الأميركية.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي, في وقت لاحق الإثنين، حيث أمضى مساعدوه عطلة نهاية الأسبوع في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

ويقترب الموعد النهائي للكونغرس لرفع السقف أو تعليقه بسرعة, مع بعض التقديرات التي تقول إن الحكومة ستنفد من الخيارات لمواصلة دفع التزاماتها في الأول من يونيو.

وقال محللون اقتصاديون ومسؤولون في إدارة بايدن في وقت سابق، إن التخلف عن السداد قد يخلق فوضى في الأسواق المالية.

كما يخيم عدم اليقين على الأسواق، حيث يستعد الاحتياطي الفيدرالي للاجتماع مرة أخرى الشهر المقبل لتحديد الخطوة التالية بشأن أسعار الفائدة.

ويتوقع ثلاثة أرباع متداولي العقود الآجلة أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في يونيو، وهو توقف مؤقت حتى يتمكن صانعو السياسات من تقييم أثر قراراتهم على التضخم.

تحركات الأسواق

تراجع المؤشر داو جونز 73.94 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 33,352.69 نقطة بحلول الساعة 15:13 بتوقيت غرينيتش.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.42 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 4,197.13 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 57.08 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 12,714.96 نقطة.

وكانت السلطات الصينية قد حظرت بعض مبيعات شركة ميكرون تكنولوجي، لينعكس ذلك على أسهم الشركة لتتراجع 3.37 بالمئة إلى 65.86 دولار.