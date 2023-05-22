العاهل الأردنى: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد أمننا الوطنى والإقليمى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات، التابعة لمديرية الأمن العام الأردنى، وفقا لقناة «المملكة» الأردنية.

وأكد فى هذا السياق، على تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنية، ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكنهما من التصدى لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، مشددا على أن «قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية أثبتتا دوما كفاءة وقدرة عاليتين فى الدفاع عن أمن الأردن، وما زالتا مستمرتين بالتصدى لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية»، وفق قوله.

ووجّه ملك الأردن خلال زيارته لإدارة مكافحة المخدرات، إلى صياغة استراتيجية وطنية وقائية شاملة، تشترك فيها كافة الجهات ذات العلاقة، والتى تهدف لنشر ثقافة مجتمعية وتوعوية من المخدرات، تسهم فى إشراك المجتمع بمكافحتها، وتلافى آثارها المدمرة على المجتمع والفرد.