جدة - نرمين السيد - قال ممثل السودان بالأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، اليوم الاثنين، إن الدعم السريع قام بعمليات نهب للعديد من المحال والمؤسسات، ونفذ هجمات ممنهجة على البعثات الدبلوماسية والسفارات لتخريب علاقاتنا الخارجية.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" دعا ممثل السودان، فى كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، لإدانة ممارسات الدعم السريع فى السودان، مشيرا إلى أن اتفاق جدة يركز على كل ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية. ودعا ممثل السودان لتوفير الضمانات الأمنية لإيصال المساعدات للسودانيين، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل جميع المناطق بالسودان. وأوضح السفير الحارث إدريس أن الجيش السودانى تصدى لمحاولة القضاء على الدولة السودانية، مؤكدا "قواتنا المسلحة التزمت بكل بنود اتفاق جدة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مندوب السودان بمجلس الأمن: الجيش تصدى لمحاولة القضاء على الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.