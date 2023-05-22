شئون الحرمين تبحث استخدام الذكاء الاصطناعى فى منظومة سقيا زمزم

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية إنه تم أيضا مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعى فى موقع سبيل الملك عبدالعزيز بكدى وناقلات ماء زمزم من موقع السبيل إلى المسجد النبوى، وفق معايير صحية تضمن نقل ماء زمزم بطرق حديثة وآمنة مستوفية لأعلى المعايير العالمية، والعديد من الجوانب التطويرية التى تسعى وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية إلى استثمارها فى منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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