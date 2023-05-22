العالم اليوم - مندوب السودان يدعو مجلس الأمن لتوفير ضمانات لإيصال المساعدات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 مايو 2023 09:22 مساءً - دعا مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس، يوم الاثنين، مجلس الأمن، إلى توفير الضمانات الأمنية لإيصال المساعدات إلى السودانيين.

وقال مندوب السوداني بالأمم المتحدة، خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي، في الجلسة المخصصة للأزمة السودانية إن اتفاق جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع يركز على كل ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية. وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل جميع المناطق بالسودان وأن "القوات المسلحة التزمت بكل بنود اتفاق جدة". وأوضح مندوب السودان بالأمم المتحدة أن الجيش السوداني تصدى لمحاولة القضاء على الدولة السودانية. وقال المسؤول السوداني إن قوات الدعم السريع نفذت هجمات ممنهجة على البعثات الدبلوماسية.

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