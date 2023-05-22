القاهرة الإخبارية: واشنطن تنتقد قرارات الاستيطان الإسرائيلية بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" قالت وزارة الخارجية الأمريكية "نتوقع من الحكومة الإسرائيلية الوفاء بتعهداتها بعدم بناء مستوطنات جديدة مخالفة للقانون". وفى سياق آخر، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية "ليس لدينا أى خطط أو مواعيد محددة بشأن زيارة بلينكن للصين.. ولا ندعم أى هجمات من أوكرانيا خارج حدودها". وأكدت الخارجية الأمريكية أن استعادة العسكرى الأمريكى السابق المحتجز لدى روسيا بول ويلات "أولوية كبرى بالنسبة إلينا".

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