روسيا تدعو منظمة الصحة لمزيد من الشفافية
دعت روسيا، اليوم الاثنين، منظمة الصحة العالمية لمزيد من الشفافية، باعتبارها المنظمة الدولية الرائدة في مجال الصحة.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال الدورة الـ 76 لجمعية الصحة العالمية في بيان القول: "بلدنا يدعم باستمرار المنظمة بصفتها الهيئة الرائدة والمنسقة في العمل الصحي الدولي".
وأضافت البعثة :" ونحن ندافع عن زيادة شفافية المنظمة ومساءلتها أمام البلدان الأعضاء، بما في ذلك في سياق الجهود المتعددة الأطراف لتعزيز اللوائح الصحية الدولية ومناقشة الإجراءات الجديدة لمكافحة الأوبئة".
وأوضحت البعثة أنه "خلال الدورة، سيستعرض الأعضاء التحديات الحالية على جدول أعمال التعاون الصحي الدولي بما يتماشى مع أولويات برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية 2019-2023 ". .
كما سيناقش المشاركون أيضا مجموعة من القضايا الإدارية والمتعلقة بالميزانية والمالية، اضافة الى القضايا الصحية في أوكرانيا وتايوان والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعقد جمعية الصحة العالمية التابعة للمنظمة اجتماعها السنوي في جنيف، في الفترة من 21 إلى 30 مايو لمناقشة أولويات الصحة العامة العالمية.
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