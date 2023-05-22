العالم اليوم - وزير مصري سابق يتبرع بالملايين لحزب بريطاني

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 مايو 2023 10:19 مساءً - ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الاثنين، أن وزيرا مصريا سابقا عمل إبان عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تبرع بملايين الجنيهات الإسترلينية لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا.

وأضافت الشبكة أن الوزير المصري السابق محمد منصور تبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه أسترليني (6.2 مليون دولار) لحزب المحافظين الحاكم، مساهمة منه في تمويل حملة الحزب في الانتخابات المقبلة.

وكان محمد منصور وزيرا للنقل في مصر قبل الانتفاضة التي أطاحت حكم حسني مبارك عام 2011.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أصبح منصور أمينا لصندوق حزب المحافظين البريطاني.

ولم ينف منصور تبرعه، وكتب للصحيفة أن التبرع جاء لثقته في رئيس الوزراء وزعيم الحزب ريشي سوناك.

وأضاف: "أعتقد أن لهذا البلد رئيس وزراء متمكن للغاية، فهو يعرف كيف يصنع النمو في الاقتصاد الحديث، وهو يعلم أهمية التكنولوجيا والابتكار، وبوسعه جعل الاقتصاد الحديث يعمل لكل البريطانيين".

وأضاف: "أريد أن أعطيه (سوناك) أفضل فرصة لتولي ولاية كاملة من 5 سنوات، ولذلك تبرعت له بمبلغ 5 ملايين جنيه لصندوق الحزب الخاص يالانتخابات".

وهذا أكبر تبرع يحصل عليه حزب المحافظين خلال 20 عاما.

وكان منصور وزيرا للنقل في مصر بين عامي 2006- 2009، ويدير تكتل شركات أسسها والده قبل عقود ويعمل فيها نحو 60 ألف شخص.