العالم اليوم - إيران تعين سفيرا جديدا لها في السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 مايو 2023 10:19 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، أن طهران عينت مساعد وزير الخارجية، علي رضا عنايتي، سفيرا جديدا لها لدى السعودية، بعد أكثر من شهرين على إعلان البلدين استئناف العلاقات بينهما.

وقالت وكالة ميزان الإيرانية إن علي رضا عنايتي سيكون السفير الإيراني الجديد لدى الرياض. وعمل عنايتي مساعدا لوزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج العربي في الوزارة، وفقا للوكالة التابعة للسلطة القضائية في إيران. وجاء تعيين السفير الجديد بعد الإعلان عن استئناف العلاقات بين إيران والسعودية، وهو الاتفاق الذي توسطت فيه الصين وأنهى سنوات من القطيعة. إعادة العلاقات الدبلوماسية في 10 مارس، نشرت السعودية وإيران بيانا مشتركا بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

نص الاتفاق على الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

ذكر البيان أن الجانبين اتفقا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

اتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001. قالت السعودية وإيران إن الأمر جاء استجابة لمبادرة من جانب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لتطوير علاقات حسن الجوار بين البلدين.

كما شكرا سلطنة عُمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021-2022.

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