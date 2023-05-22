رئيس وزراء أرمينيا: نتعاون مع موسكو ضمن حدود تسمح لنا بتجنب العقوبات

جدة - نرمين السيد - وقال باشينيان - خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، بحسب وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية - "إن أرمينيا عضو فى الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، وتربطنا علاقة شراكة استراتيجية مع روسيا، ولكن فى الوقت نفسه لا يمكن لأرمينيا أن تتحمل عقوبات، وبناء على ذلك فسوف نتعاون مع روسيا ضمن الحدود التى ستسمح لنا بتجنب العقوبات".

ومن ناحية أخرى، أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود المجاورة لأوكرانيا فياتشيسلاف جلادكوف تسلل مجموعة استطلاع أوكرانية إلى منطقة "جريفورون" فى المقاطعة، مشيرا إلى أن القوات العسكرية والأمنية تتخذ الإجراءات للازمة للقضاء عليها.

وقال جلادكوف إن "مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تسللت إلى منطقة جريفورون بالمقاطعة، وتتخذ القوات المسلحة الروسية وحرس الحدود والحرس الوطنى وجهاز الأمن الفيدرالى التدابير اللازمة للقضاء عليها"، لافتا إلى أنه سيعلن لاحقا تفاصيل هذه العملية.