مكارى لـ القاهرة الإخبارية: لبنان فى حاجة إلى تطوير العمل الإعلامى

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الإعلام اللبنانى فى لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن لبنان سيشهد احتفاليات وفعاليات بشكل أسبوعى.

وأوضح الوزير اللبنانى أن الظروف التى مرت على لبنان ليست بالهينة، مُؤكدًا أن لا شيء يعوض الخسائر التى تكبدها لبنان.

وأكد الوزير أنه عند لقائه بالرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لمس محبة لبنان، مُشيرًا إلى أن هناك قواسم مشتركة بين شعبى مصر ولبنان.

وأشار "مكارى" إلى أن لبنان فى حاجة إلى تطوير العمل الإعلامى، ويسعى لتقوية العلاقات الثقافية بين العرب وأن العرب يجمعهم التاريخ والجغرافيا.

وتابع الوزير اللبنانى أن هناك مشاهد إيجابية لقمة جدة، وأنه متفائل بالقمة لخفض التوترات فى المنطقة، مُوضحًا أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية أمر مهم.

ولفت "مكارى" إلى أن لبنان يعمل على وضع قانون جديد؛ لضبط المشهد الإعلامى وهناك تعاون إنتاجى بين لبنان والدول العربية وأن لبنان لديه علاقة متميزة مع اتحاد المنتجين العرب ووقع بروتوكولًا معه.