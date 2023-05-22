اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء بناء على طلب أردني فلسطيني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 22 مايو 2023 11:03 مساءً - دوت الخليج :- يعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٤/أيار/٢٠٢٣، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي‬ في ‫جدة‬، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد ‫الأقصى‬ المبارك. جاء ذلك بناء على طلب من ‫المملكة الأردنية الهاشمية‬ ودولة ‫فلسطين.

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