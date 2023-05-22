نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : غضب شعبي بسبب طقوس غريبة في جامعة حكومية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 22 مايو 2023 11:03 مساءً - دوت الخليج :- أعرب نشطاء ومواطنون عن غضبهم في وسائل التواصل الاجتماعي، إثر انتشار صور ومقاطع فيديو تظهر تمثالا غريب الشكل في إحدى الجامعات الحكومية، الأحد.

وتظهر الفيديوهات عددا من الطلبة الذين وصفهم نشطاء بالوافدين، وهم يؤدون طقوسا غريبة حول التمثال وكأنهم يتقربون منه ويقدسونه، وذلك خلال معرض الجاليات في الجامعة.

ودعا العديد من الناشطين لمحاسبة إدارة الجامعة والقائمين على هذه الفعالية التي قالوا إنها تسيء للقيم الأردنية.

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