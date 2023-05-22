استطلاع: 24% فقط يرون أن الظروف الاقتصادية الأمريكية جيدة

جدة - نرمين السيد - كشف استطلاع رأى جديد حول الظروف الاقتصادية فى أمريكا، أن أقل من ربع الأمريكيين لديهم رؤية بأن الظروف الاقتصادية للبلاد فى حالة جيدة، حيث انخفضت من 30 فى المائة الشهر الماضى إلى 24 فى المائة.





وفى الاستطلاع الجديد الذى أجرته وكالة "أسوشيتد برس" بالتعاون مع مركز نورك لأبحاث الشؤون العامة، كان الديموقراطيون أكثر تفاؤلا من الجمهوريين فيما يخص النظرة الإيجابية للظروف الاقتصادية، حيث قال 41 فى المائة من الديمقراطيين أن الاقتصاد جيد و7 فى المائة فقط من الجمهوريين يقولون الشيء نفسه.

وأيد ثلث الأمريكيين فى الاستطلاع الجديد كيفية تعامل الرئيس الأمريكى جو بايدن مع الاقتصاد، وثلثاهم لا يوافقون.

فى حين أن 61 فى المائة من الديمقراطيين يوافقون على ما يفعله الرئيس الأمريكى على تلك الجبهة، فإن 6 فى المائة فقط من الجمهوريين يشعرون بنفس الشيء.

وتتماشى نتائج الاستطلاع مع الاستطلاعات الأخيرة التى تشير إلى أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد فى حالة سيئة، مما يشير إلى انخفاض الثقة فى القيادة الاقتصادية بشكل عام.

وتم إجراء الاستطلاع فى الفترة من 11 إلى 15 مايو، وشمل 1680 بالغًا بهامش خطأ قدره 3.4 نقطة مئوية.