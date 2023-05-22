عاجل.. بدء الهدنة الجديدة فى السودان لمدة 7 أيام بموجب اتفاق جدة

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش السودانى، أمس الأحد، توقيعه على اتفاق لوقف إطلاق النار فى جدة، وذلك تقديرًا لجهود الوساطة السعودية والأمريكية، وتخفيفًا على المواطنين.

وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال الجيش السودانى إن الاتفاق يشمل فقط الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت، وإجراءات حرية تنقل المدنيين.

ويشهد السودان اشتباكات ضارية بين الجيش السودانى والميليشيات المتمردة منذ 15 أبريل الماضى، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا وفرار الملايين من المدنيين.