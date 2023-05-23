قافلة مساعدات انسانية من الاردن تصل سوريا

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- صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 23 مايو 2023 12:09 صباحاً - لا يوجد مقالات
دوت الخليج :- قالت وكالة الانباء السورية سانا ان الاردن ارسلت لسوريا 14 شاحنة محملة بالمواد الاغاثية كمساعدات .
وقالت :
وصلت اليوم قافلة مساعدات مقدمة من الحكومة الأردنية تضم 14 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية المتنوعة، عبر مركز نصيب الحدودي مع الأردن.
وبين مدير مركز نصيب المهندس شادي أبازيد أن القافلة تحمل مواد غذائية وطبية ومساعدات أخرى، تم تسليمها في المركز لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري ليتم نقلها إلى دمشق، ومن ثم توزيعها على المتضررين من الزلزال.
يشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية قدمت حتى الآن 186 شاحنة حملت مئات الأطنان من المساعدات المتنوعة، بينها وحدة غسيل كلى متكاملة، و10 سيارات إسعاف، إضافة إلى مساعدات حملتها 3 طائرات وصلت إلى مطاري حلب ودمشق.
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