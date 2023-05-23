القاهرة الإخبارية.. الجيش السودانى: استقرار الموقف العملياتى فى عموم البلاد

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، بإعلان الجيش السودانى، استقرار الموقف العملياتى فى عموم البلاد، عدا اشتباكات متفرقة مع الميليشيا المتمردة فى أجزاء من العاصمة.





وأوضح الجيش السودانى أن قواته اشتبكت مع مجموعة من الميليشيا المتمردة بشارع الغابة وكبدته خسائر كبيرة ودمرت واستولت على عدد من العربات المسلحة. وأضاف الجيش السودانى أن قواته وجهت ضربات للمتمردين بعدة مواقع بالخرطوم وبحرى وأم درمان، مشيرا إلى أن الميليشيا المتمردة قامت اليوم بنهب بنك فيصل الإسلامى واحتلال وتخريب فندق كورنثيا.

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