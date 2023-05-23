رئيس النواب الأمريكى: محادثات الديون مثمرة لكن لا اتفاق بعد

جدة - نرمين السيد - قال كيفين مكارثى، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن محادثات سقف الديون التى جرت صباح اليوم بين مفاوضى البيت الأبيض والكونجرس كانت مُثمرة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





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