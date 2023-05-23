العالم اليوم - مصر تصدر بيانا بشأن تقارير حول نقل توابيت فرعونية لإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 01:19 صباحاً - أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانا بشأن تقارير حول إرسال توابيت فرعونية إلى إسرائيل وفحصها في أحد المستشفيات الإسرائيلية في القدس.

وقالت الوزارة في البيان: "يؤكد قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل للفحص بأحد المستشفيات، وإن هذا الأمر عار تماما عن الصحة."

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إنه تم نقل تابوتين فرعونيين، الأحد، من متحف إسرائيل إلى مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس لإجراء فحص بالتصوير المقطعي المحوسب.

ووصفت عملية نقل أغطية التابوتين بالمعقدة حيث استغرقت عدة أشهر لتنظيمها، مشيرة إلى أن العملية تم تنظيمها من قبل أمين الآثار المصرية نير أور ليف وطاقم معامل الترميم في متحف إسرائيل.

وبحسب التقارير فإن غطاء أحد التوابيت يعود لمغنية طقوس للإله آمون رع، تسمى جيد موت لعام 950 ما قبل الميلاد، أما الثاني فيعود لأحد النبلاء المصريين عاش في الفترة ما بين القرنين السابع والرابع ما قبل الميلاد.