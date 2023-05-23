مقتل 19 طالبا على الأقل فى حريق بمدرسة بـ «جوايانا» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت خدمات الطوارئ والحكومة فى جمهورية جوايانا بأمريكا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن 19 طالبًا على الأقل لقوا حتفهم، بعد أن أتى حريق على مهجع مدرسة ثانوية فى جوايانا ليلًا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت خدمة المطافئ فى جوايانا فى بيان، الاثنين، إن المبنى الواقع فى مدينة ماهديا بوسط البلاد "كانت النيران قد حاصرته بالكامل"، حين وصل رجال الإطفاء نحو منتصف الليل. ولقى 14 طالبًا مصرعهم فى مكان الحريق والخمسة الآخرون لفظوا أنفاسهم الأخيرة فى المستشفى، ونقل ستة طلاب آخرون، من بينهم اثنان فى حالة حرجة، جوًا إلى العاصمة جورج تاون، بينما ظل آخرون يتلقون الرعاية فى المستشفى المحلى، وأُنقذ 20 طالبًا.

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