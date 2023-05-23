بدء أعمال الاجتماع السنوى لمبادرة الطاقة النووية من أجل السلام

جدة - نرمين السيد - ينظم الاجتماع المعهد الدولى لإدارة المواد النووية بالتعاون مع الجمعية الاوروبية لابحاث الأمان النووى والتنمية. وقالت إدارة الاجتماع فى بيان لها اليوم الاثنين ان الاجتماع سيناقش التطورات فى تكنولوجيا السلامة النووية فى المستقبل. ويرافق الاجتماع معرض لشرح تقنيات السلامة النووية والأمان الإشعاعى بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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