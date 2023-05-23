«الوزراء اللبنانى» يعقد سابع جلساته بهيئة تصريف الأعمال منذ الفراغ الرئاسى

جدة - نرمين السيد - أصدر مجلس الوزراء اللبنانى بيانًا أعن فيه انعقاد جلسة جديدة له بصفته هيئة تصريف الأعمال، وذلك فى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر توزيع جدول أعمال الجلسة فى وقت لاحق.





وتعد الجلسة المرتقبة يوم الجمعة المقبل، سابع جلسات المجلس بهيئة تصريف الأعمال منذ بدء الفراغ الرئاسى فى أول نوفمبر المقبل وسط استمرار الانقسام السياسى حول دستورية انعقاد جلسات للحكومة لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية كما ينص الدستور.

ويرى فريق سياسى أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتى لا يحق لها دستوريا تولى صلاحيات الرئيس لكونها حكومة مستقيلة منذ 21 مايو من العام الماضى مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد التزاما بنص الدستور الذى يجبر الحكومة على تقديم استقالتها مع بدء عمل المجلس النيابى الجديد.

فيما يدفع فريق آخر بدستورية انعقاد الجلسات لكون الدستور لم يحدد صفة للحكومة التى تتولى صلاحيات الرئيس، وبالتالى يحق للحكومة المستقيلة تولى صلاحيات الرئيس وخصوصا أن عدم قيامها بهذا الدور يؤدى إلى شلل كامل فى جميع مناحى الحياة بالدولة.

ويتطلب انعقاد الجلسة حضور النصاب القانونى للجلسة والمتمثل فى مشاركة ثلثى عدد أعضاء المجلس المكون من 24 عضوا، حيث تمكنت الحكومة من تأمين الحد الأدنى للنصاب القانونى على مدار الجلسات الست الماضية.