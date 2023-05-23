السعودية تحصد الجائزة الذهبية للحكومة الرقمية العربية لعام 2023

جدة - نرمين السيد - حصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، ممثلة المملكة، على الجائزة الذهبية للحكومة الرقمية العربية لعام 2023 عن فئة التطبيقات الذكية. وتم تكريمها عن تطبيقها المتميز عالميًا وإقليميًا "مرشدك الزراعى".





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الجائزة تأتى تأكيدًا على تقدير وتميّز جهود المملكة فى المجال التقنى، من خلال التطبيقات الذكية لتقديم الخدمات والاستفادة من التكنولوجيا العالمية؛ من أجل خدمة التنمية المستدامة عربيًا وإقليميًا. يشار إلى أن تطبيق "مرشدك الزراعى" قدّم خلال عام 2022م ما يقارب الـ3 ملايين استشارة زراعية، شملت 64 مجالًا، فيما بلغ عدد المزارعين المسجلين الذين استفادوا من التطبيق نحو 249 ألف مزارع بنهاية العام الماضى، بينما بلغ عدد المرشدين الزراعيين الذين قدموا الخدمات الاستشارية والإرشادية فى المجالات الزراعية للمزارعين نحو 398 مرشدًا زراعيًا، إضافة إلى أنشطة إرشادية وتفاعلية، حيث يشارك بالتطبيق الخبراء والمختصون من عدد من الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية مثل "الفاو" والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وصندوق التنمية الزراعية والجامعات والقطاع الخاص، ويهدف التطبيق لخدمة المزارعين، ومربى الماشية والصيادين والنحالين، ويستهدف كذلك تعزيز الصناعات الغذائية بالمملكة.

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