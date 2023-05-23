بايدن يهدد باستخدام حق الفيتو.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الأمريكى جو بايدن تهديدًا للجمهوريين باستخدام حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع قانون يقودونه أعضاء الحزب فى مجلس النواب، لمنع الإدارة الأمريكية من من تبنى برنامج الإعفاءات من القروض الطلابية.





ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أصدر البيت الأبيض بيانًا رسميًا، أعرب فيه عن مخاوفه من قرار مجلس النواب الأمريكى بعدم الموافقة على خطة الإعفاءات لقروض الطلاب، والتى توفر ما يصل إلى 20 ألف دولار كإغاثة لملايين من المقترضين من الطلاب المؤهلين.

وقالت الإدارة "هذا القرار محاولة غير مسبوقة لتقويض انتعاشنا الاقتصادى التاريخى وسيحرم أكثر من 40 مليون أمريكى مجتهد من الإعفاء من ديون الطلاب التى تشتد الحاجة إليها"، مضيفة أن الرئيس بايدن سيستخدم حق النقض ضد هذا الإجراء إذا حدث ذلك.

كما حذر البيت الأبيض من أن إلغاء برنامج إعفاء قروض الطلاب من شأنه أن يضر بشكل غير متناسب بأمريكيين الطبقة الوسطى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يذهب ما يقرب من 90 فى المائة من إعفاء الطلاب من الديون إلى الأفراد الذين يكسبون أقل من 75000 دولار سنويًا.

وقال البيت الأبيض: "يجب أن يكون الأمريكيون قادرين على الحصول على مساحة أكبر قليلاً للتنفس أثناء تعافيهم من الضغوط الاقتصادية المرتبطة بوباء كوفيد 19".

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على القرار ومن المتوقع أن يصوت الجمهوريون لصالحه، لكن يواجه مشروع القانون مصيرا أقل تأكيدا بكثير فى مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون.

قرار مجلس النواب هو أحدث تهديد لبرنامج الإعفاء من القروض الطلابية لبايدن، والذى كان قرارًا سياسيًا مميزًا حقق وعدًا كبيرًا فى الحملة الانتخابية.

كما من المتوقع أن تحكم المحكمة العليا فى شرعية البرنامج فى الأشهر المقبلة بعد رفع دعوى قضائية من قبل المدعين العامين الجمهوريين.