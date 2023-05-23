العالم اليوم - القبض على سائق شاحنة اصطدمت بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض

انتم الان تتابعون خبر القبض على سائق شاحنة اصطدمت بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 07:23 صباحاً - قال متحدث باسم الخدمة السرية الأميركية إنه تم إلقاء القبض على سائق شاحنة، ليلة الاثنين، بعد اصطدامها بحواجز أمنية في ميدان لافاييت سكوير القريب من البيت الأبيض.

وذكر مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية أنتوني غوليلمي على تويتر "لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب التصادم وكيفية حدوثه قيد التحقيق".

وأعلنت الخدمة السرية إغلاق بعض الطرق وممرات المشاه.

وأفادت قناة فوكس 5 الإخبارية التلفزيونية بأنه تم إخلاء فندق هاي آدمز القريب، وفقا لوكالة رويترز.

وعرض تلفزيون "واشنطن"، التابع لقناة "سي بي أس" لقطات فيديو حية لشاحنة "بيكب"، من النوع الصندوقي، متوقفة بجانب صف من الأعمدة الفولاذية وضباط إنفاذ القانون يرتدون الزي الرسمي وهم يقتربون من السيارة.

وفتح روبوت يتم التحكم فيه عن بعد الباب قليلاً، ليكشف عن دمية ولكن ليس هناك شحنة أخرى واضحة.

أفاد تلفزيون واشنطن، نقلاً عن شهود عيان، أنه بعد الاصطدام في البداية، اصطدم السائق بالحواجز مرة الثانية.