الرئيس التونسى: الخبز والمواد الأساسية بالنسبة للمواطن خط أحمر

جدة - نرمين السيد - وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يلعب بالنار، فإن الخبز والمواد الأساسية أيضًا هى خطوط حمراء بالنسبة للمواطنين"، وأشار إلى وجود حملة من دوائر ولوبيات تسعى لتأجيج الوضع، وأن أسماء هؤلاء معروفة.

ودعا الرئيس التونسى - خلال زيارته إلى وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحرى- كلا من ديوان الحبوب والإدارات التونسية أن تكون فى مستوى المرحلة لأنه لا يمكن المواصلة فى التعامل مع هؤلاء الذين يعبثون بقوت المواطن وبحياته على جميع المستويات سواء الخبز، السكر، القهوة المواد المدعمة وغيرها، وعلى الشعب أن ينتبه لهؤلاء وعلى المخلصين للوطن أن يقفوا فى جبهة واحدة.

وشدد الرئيس قيس سعيد، على ضرورة حسم مسألة الحبوب خلال الساعات القادمة، لافتا الى وجود شبكات إجرامية تهدف إلى تجويع الشعب.

وقال الرئيس التونسى، "مسالك التوزيع موجودة لتجويع الشعب وليس للتوزيع وهذه المسألة تتعلق بوزارتى التجارة والزراعة"، موضحا أن 5% فقط من المواد توجه لسوق الجملة والبقية يقع توزيعها خارج المسالك القانونية، مشددا على ضرورة وضع حدّ لهذا الأمر.

وأضاف الرئيس التونسى " لن نسكت عن تجويع الشعب وكل مسئول لا يتحمّل مسئوليته لا مكان له فى الإدارة، والإدارة تقوم على مبدأ الحياد وخدمة الصالح العام".

وتابع الرئيس قيس سعيد قائلا "لا يمكن القبول بأى مسئول يخدم مصلحة حزب أو أطراف لا تظهر فى الصورة لكنها تحرك الأوضاع"، محذرا "أعرفهم بالأسماء وعليهم تحمل مسئوليتهم أمام الشعب ولن نسكت عن تجويع الشعب".

وشدد الرئيس التونسى على أن القوانين وضعت وليست قرآنا منزلا من السماء وإذا مثّلت عائقا لا بدّ من تغييرها.