إدانة مغربية جديدة لـ استفزازات الاحتلال فى القدس والأقصى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشؤون الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية، التى يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تدين بشدة اقتحام عضو فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى لحرمة المسجد الأقصى فى حادثة جديدة، وأشار إلى أن هذه الأفعال المستفزة تكررت بشكل مؤسف.





وأوضح بوريطة -خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوكرانى دميترو كوليبا، عقب محادثاتهما، اليوم الاثنين، بالرباط- أن المغرب يدعو إلى الوقف الفورى لكل الإجراءات التى تمس بالوضع القانونى والتاريخى للمدينة المقدسة.

وأضاف أن هناك إجماعا دوليا على رفض مثل هذه التصرفات والانتهاكات للقدس المحتلة والمجسد الأقصى على الخصوص، لما يترتب عن ذلك من تأجيج للأوضاع وتقويض لجهود التهدئة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، فضلا عن التأثير السلبى لمثل هذه التصرفات على كل فرص السلام بالمنطقة.

وشدد بوريطة على أن المغرب -وبتوجيهات من الملك محمد السادس- تؤمن وتتشبث دائما بخيار السلام على أساس نهج الحوار والتفاوض كسبيل وحيد للتوصل إلى حل نهائى للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية فى حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن أمله فى أن يتم وقف هذه الاستفزازات بالنظر لتأثيرها السلبى، ولأنها لا تؤدى إلا إلى التطرف والعنف فى المنطقة.