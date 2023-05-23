وأوضح بوريطة -خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوكرانى دميترو كوليبا، عقب محادثاتهما، اليوم الاثنين، بالرباط- أن المغرب يدعو إلى الوقف الفورى لكل الإجراءات التى تمس بالوضع القانونى والتاريخى للمدينة المقدسة.
وأضاف أن هناك إجماعا دوليا على رفض مثل هذه التصرفات والانتهاكات للقدس المحتلة والمجسد الأقصى على الخصوص، لما يترتب عن ذلك من تأجيج للأوضاع وتقويض لجهود التهدئة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، فضلا عن التأثير السلبى لمثل هذه التصرفات على كل فرص السلام بالمنطقة.
وشدد بوريطة على أن المغرب -وبتوجيهات من الملك محمد السادس- تؤمن وتتشبث دائما بخيار السلام على أساس نهج الحوار والتفاوض كسبيل وحيد للتوصل إلى حل نهائى للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية فى حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب عن أمله فى أن يتم وقف هذه الاستفزازات بالنظر لتأثيرها السلبى، ولأنها لا تؤدى إلا إلى التطرف والعنف فى المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدانة مغربية جديدة لـ استفزازات الاحتلال فى القدس والأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.