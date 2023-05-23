بايدن: التخلف عن سداد الديون ليس خيارا مطروحا

جدة - نرمين السيد - وذكر بايدن فى بيان عقب الاجتماع "أكدنا مجددًا أن التخلف عن السداد ليس خيارًا مطروحًا على الطاولة وأن السبيل الوحيد هو المضى قدما بحسن نية نحو اتفاق بين الحزبين".

فى وقت سابق عقد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اجتماعًا مع رئيس مجلس النواب الأمريكى مكارثى بشأن سقف الدين.