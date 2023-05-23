عاجل.. اصطدام شاحنة بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض دون إصابات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أكد المتحدث باسم خدمة الأمن السرية الأمريكية، احتجاز سائق شاحنة ليلة أمس الاثنين بعد اصطدامه بحواجز أمنية فى ميدان لافاييت بجوار أراضى البيت الأبيض.

وقال أنتونى جوجليمى، رئيس الاتصالات فى خدمة الأمن السرية الأمريكية، عبر تويتر: "لم تحدث أى إصابات لأى من موظفى خدمة الأمن السرية أو البيت الأبيض، وسبب وطريقة الحادث لا تزال قيد التحقيق".

تم إغلاق بعض الطرق وممرات المشاة، وفقًا لخدمة الأمن السرية، كما ذكرت قناة "فوكس 5" التلفزيونية للأخبار أن فندق هاى آدامز القريب تم إخلاؤه.

أظهرت وسائل إعلام، الفيديو المباشر لشاحنة من نوع "يو هول" منتشرة بجانب صف من الحواجز الفولاذية، وقد اقتربت منها قوات إنفاذ القانون المُرتدين للزى الرسمى.