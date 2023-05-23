جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أكد المتحدث باسم خدمة الأمن السرية الأمريكية، احتجاز سائق شاحنة ليلة أمس الاثنين بعد اصطدامه بحواجز أمنية فى ميدان لافاييت بجوار أراضى البيت الأبيض.
وقال أنتونى جوجليمى، رئيس الاتصالات فى خدمة الأمن السرية الأمريكية، عبر تويتر: "لم تحدث أى إصابات لأى من موظفى خدمة الأمن السرية أو البيت الأبيض، وسبب وطريقة الحادث لا تزال قيد التحقيق".
تم إغلاق بعض الطرق وممرات المشاة، وفقًا لخدمة الأمن السرية، كما ذكرت قناة "فوكس 5" التلفزيونية للأخبار أن فندق هاى آدامز القريب تم إخلاؤه.
أظهرت وسائل إعلام، الفيديو المباشر لشاحنة من نوع "يو هول" منتشرة بجانب صف من الحواجز الفولاذية، وقد اقتربت منها قوات إنفاذ القانون المُرتدين للزى الرسمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. اصطدام شاحنة بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض دون إصابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.