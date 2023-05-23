الكرملين: سنواصل الحوار مع أرمينيا بشأن الانسحاب من معاهدة الأمن الجماعى

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان التى أشار فيها إلى مسألة انسحاب يريفان المحتمل من المنظمة، "إن منظمة معاهدة الأمن الجماعى تتمتع بشكل عام بسمعة طيبة بين الدول الأعضاء، وهى تظهر فعاليتها فى المواقف المختلفة، وفيما يتعلق ببيان رئيس الوزراء الأرمينى، فإننا سنواصل الحوار مع أصدقائنا الأرمن بشأن مشاركتنا فى فعاليات منظمة معاهدة الأمن الجماعى".

كما أشار المتحدث إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعى لديها إمكانات للتنمية، موضحًا: "أن هذه المنظمة أثبتت مرارًا وتكرارًا فعاليتها فى مختلف المواقف، ولديها القدرة على التطور"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأعلن رئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان -فى وقت سابق عن إمكانية انسحاب بلاده من منظمة معاهدة الأمن الجماعى.

وأوضح باشينيان: "لا أقول إن هذه القضية خارج جدول الأعمال، لأنه ما دامت هناك قضايا للمناقشة، فإن هذه القضية أيضا هى قيد النظر"، مشيرًا إلى أن قضية وصول مجموعة مراقبة من منظمة معاهدة الأمن الجماعى إلى أرمينيا لا تزال مفتوحة، ولا تستبعد أرمينيا تجميد العضوية أو إنهاؤها بحكم القانون.