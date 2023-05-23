الصين تؤكد مواصلتها دعم الدول العربية فى تعزيز استقلالها الإستراتيجى

جدة - نرمين السيد - أكدت الصين التزامها القوى بدعم الدول العربية فى تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية ووحدتها، ولعب دور أكبر فى الشؤون الإقليمية والدولية وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية.





ووفقًا لشبكة التلفزيون الصينية "CGTN"، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، فى مؤتمر صحفى، إلى أن مشاركة سوريا فى قمة الدول العربية فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تؤكد قدرة الدول العربية على تحقيق مصيرها ومستقبلها بنفسها، وأن تعزيز التضامن والتعاون العربى يلبى تطلعات الشعوب ويتوافق مع توجهات العصر.

وأضافت ماو نينج: "يسعدنا أن نرى المصالحة فى العالم العربى والتى أضفت نظرة جديدة على بلدان المنطقة، وجلبت أملاً لشعوبها"، لافتة إلى أن "الجانب الصينى وجه التهنئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمناسبة لم شمل الأسرة العربية الكبيرة بحضور سوريا، والذى يظهر بشكل كامل أن تعزيز التضامن والتعاون من خلال الحوار والتشاور هو تطلعات الشعوب وتوجه العصر".

وأوضحت نينج إلى أن الرئيس الصينى شى جين بينج بعث برسالة تهنئة إلى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة نجاح القمة، مؤكدة أن الصين ستنفذ بروح الصداقة نتائج القمة الصينية العربية، وستعمل على بناء مستوى أعلى من الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية.