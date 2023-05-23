هجمات أوكرانية بمسيّرات على مقاطعة بيلجورود الروسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "غلادكوف"، أن القوات الأوكرانية قصفت قرية بوريسوفكا، وأسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على أحد المبانى الإدارية، وفى غريفورون، هاجمت طائرات بدون طيار منزلين سكنيين خاصين، ونتيجة لإسقاط عبوات ناسفة من الطائرة بدون طيار، اشتعلت النيران، دون وقوع إصابات، بحسب وكالة "سبوتنيك".
وكان غلادكوف، قد أفاد، بأن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية دخلت غريفورون بمقاطعة بيلجورود، وأن القوات العسكرية والأمنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للقضاء عليها.
وبدوره صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، بأن أعمال التخريب الأوكرانية فى مدينة بيلجورود، تهدف لصرف الانتباه عن خسارة أوكرانيا لمدينة أرتيوموفسك (باخموت) الاستراتيجية، وتقليل التأثير السياسى لهذه الخسارة.
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